РИАМО - 3 июл. Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости первого этапа реконструкции учебных корпусов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, по итогам выдано положительное заключение, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

РАНХиГС была основана в 2010 году в результате объединения Академии народного хозяйства при правительстве РФ и Российской академии государственной службы при президенте РФ, а также присоединения 12 других федеральных государственных образовательных учреждений. Она занимается подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, подготовкой и переподготовкой сотрудников высшего управленческого уровня.

«Проект, достоверность определения сметной стоимости которого проверили специалисты Главгосэкспертизы России, предусматривает реконструкцию первого учебного корпуса академии, расположенного в Москве на проспекте Вернадского, 84, строение 1. В ходе реализации проекта пройдет частичная перепланировка помещений корпуса и их отделка», - говорится в сообщении.

Планируется ремонт не только изношенных покрытий стен и полов, но и ступеней лестниц: пришедшие в негодность плиты из натурального камня здесь будут заменены на новые, а хорошо сохранившиеся почистят и отполируют. Также будут выполнены замена кровли, лифтов, внутренних и наружных дверей, утепление входных тамбуров и другие необходимые работы.

В здании создадут все необходимые условия для передвижения и комфортного пребывания людей с ограниченными физическими возможностями.

Финансирование реконструкции первого учебного корпуса президентской академии планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и собственных средств вуза.