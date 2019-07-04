РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. На Домодедовском шоссе в подмосковном Подольске в четверг начнет работать пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, еще одна точка сбора откроется 5 июля на улице Курчатова.

Член общественной палаты городского округа Ольга Лебедева на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметила, что общественная палата Подольска организует сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области.

По ее словам, с четверга гуманитарный склад будет организован по адресу: Домодедовское шоссе, дом 35а. Узнать подробности можно по телефону:8 (916) 608-88-80.

Также с 5 июля пункт сбора гуманитарной помощи откроется в микрорайоне Кутузово по адресу: улица Курчатова, дом 6. Узнать подробности можно по телефону: 8(926)227-09-29, добавила Лебедева.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации.