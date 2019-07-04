РИАМО - 4 июл. В «Молодежном центре» Красногорска в четверг откроется пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области, он будет работать с 14:00 до 19:00 до 13 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В перечень вещей первой необходимости входят постельные принадлежности, одежда и обувь, посуда, средства гигиены, столовые и кухонные принадлежности, спальные мешки и туристические коврики», - говорится в сообщении.

Пункт сбора помощи будет работать с 14:00 до 19:00 до 13 июля включительно по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 1 («Молодежный центр»).

Затем при содействии МЧС вся собранная гуманитарная помощь будет доставлена в пострадавшие районы.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1,3 тысячи человек.

С инициативой об организации сбора помощи пострадавшим от наводнения выступили Общественная палата и молодежные организации городского округа.