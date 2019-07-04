РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 июл. В поселке Кратово Раменского городского округа в четверг пройдет спортивно-патриотическое мероприятие к 60-летию Московской детской железной дороги, в рамках него спортсмены из Люберец покажут бесплатное силовое шоу, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

Региональная общественная организация «РосМолСпорт Московской области» и Московская детская железная дорога приглашают на праздничное спортивно-патриотическое мероприятие «Россия вперед!».

Агаджанян уточнил, что мероприятие состоится в четверг в 14:30 и будет посвящено 60-летию Московской детской железной дороги. Спортсмент в рамках силового шоу «Русский характер» перетянет снаряженный тепловоз 1958 года выпуска ТУ-2 весом более 33 тонн с одновременным надуванием до разрыва грелки объемом три литра.

В рамках мероприятия планируется выступление с мастер-классами чемпиона мира по ММА Алана Хадзиева и чемпиона мира по армлифтингу Евгения Петрова. Экстремал Сергей Чуприна покажет ряд силовых номеров шоу «Русский характер».

Федерация Московской области по военно-тактической игре лазертаг проведет турнир среди присутствующих. Также на празднике прозвучат патриотические песни от актрисы Пушкинского музыкального театра, лауреата международных конкурсов Юлианы Суворовой.

Мероприятие состоится на Московской детской железной дороге по адресу: Московская область, Раменский городской округ, поселок Кратово, улица Центральная, дом №5.