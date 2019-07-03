РИАМО - 3 июл. В составе жилого комплекса «Дом на Школьной» на одноименной улице в подмосковной Шатуре построят пятиэтажный дом, закончить работы планируют в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

По проекту, площадь здания составит порядка 5 тысяч квадратных метров. Новостройка рассчитана на 108 квартир жилой площадью 3,6 тысячи квадратных метров.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству входных групп и межквартирных перегородок», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

В ходе проверки строительства дома инспекторский состав Главгосстройнадзора региона отметил, что возведение объекта ведется в соответствии с графиком производства работ.

Однако на объекте выявили нарушения требований технических регламентов, проектной документации и охраны труда. В случае, если до окончания проверки, которая завершится 8 июля, замечания не будут устранены, в отношении генподрядчика будут приняты меры административного воздействия.

Застройщиком объекта выступает ООО «Компания ТехноСтройОлимп».