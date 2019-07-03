РИАМО - 3 июл. Эксперты проверили работу особых экономических зон (ОЭЗ) России за 2018 год по критериям эффективности, рентабельности и управления этими зонами — подмосковные ОЭЗ «Исток» в горокруге Фрязино и «Ступино Квадрат» в горокруге Ступино получили 100% по сводному показателю, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Эти результаты стали известны благодаря опубликованному министерством экономического развития России отчету о результатах функционирования особых экономических зон (ОЭЗ) за 2018 год. Также эксперты проверяли работу ОЭЗ в период с начала функционирования — здесь высший балл получила ОЭЗ «Дубна». Оценка проводилась по 19 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по четырем расчетным показателям эффективности.

«В отчет вошли: 1) показатель, отражающий эффективность деятельности резидентов ОЭЗ; 2) показатель, отражающий рентабельность вложения средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ; 3) показатель, отражающий деятельность органов управления ОЭЗ», - отмечается в материале.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сказал, что по результатам оценки 2018 года ОЭЗ технико-внедренческого типа «Исток» в городском округе Фрязино и ОЭЗ промышленно-производственного типа в «Ступино Квадрат» получили 100% по сводному показателю, а с начала функционирования также высшую оценку получила и ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна».

Согласно реестру Минэкономразвития, в России сейчас действует 25 ОЭЗ четырех типов. Из них 3 – на территории Московской области, и в начале мая правительство Московской области направило в Минэкономразвития РФ заявку на создание еще одной особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в городском округе Кашира.