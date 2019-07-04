РИАМО - 4 июл. С четверга по 7 июля в столичном парке «Зарядье» проведут Московский урбанистический форум, в его рамках также впервые пройдет международный конгресс по проблемам городского здоровья.

Состоится обсуждение проектов, которые повышают качество жизни. На MUF2019 впервые пройдет международный конгресс Urban Health по проблемам городского здоровья.

На форуме предусмотрен и фестиваль - открытая программа для москвичей.

В прошлом году Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходил с 17 по 22 июля также в парке «Зарядье». В нем приняли участие более 7 тысяч человек из 68 стран.

На площадках форума прошло 87 мероприятий, в них приняли участие 38 правительственных делегаций. На форуме выступили ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.