РИАМО - 3 июл. Завод по производству заменителей грудного молока построят в Можайском городском округе, завершение строительства запланировано на IV квартал 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Правительство Подмосковья, компания «Мульти Нутришн Лимитед» и АО «ВЭБ Инфраструктура» заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве завода по производству заменителей грудного молока. Инвестиции в проект составят около 9 миллиардов рублей, мощность производства составит порядка 15 тысяч тонн готовой продукции в год.
«Целью проекта является снижение зависимости от импорта в жизненно важном сегменте, удовлетворение внутренних потребностей в детском питании с использованием на последующих этапах проекта локальной сырьевой базы. В перспективе продукцию с предприятия планируем экспортировать в страны СНГ», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Министр добавил, что основной продукцией на создаваемом производстве станут сухие адаптивные молочные детские смеси. Начало реализации проекта запланировано на IV квартал 2019 года.
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