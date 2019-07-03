РИАМО - 3 июл. В Москве остается проблема по нехватке жилья, реновация должна помочь в решении этой проблемы, сама программа является самой крупной в мире, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.

«Одна из самых главных проблем в Москве – это недостаток жилья, а не избыток. По обеспеченности жильем Москва занимает последнее место среди всех крупнейших мегаполисов мира. Реновация, конечно, даст какой-то плюс, но не кардинальный, к сожалению. Избытка точно не будет», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что программа реновации в Москве самая крупная в мире, которая касается почти каждого десятого москвича.

«Мы понимаем, что происходит вокруг реновации. Реагируем на те или иные вызовы, или на те или иные вопросы, которые возникают у жителей. Да, ситуация несколько успокоилась. Москвичи поняли, что их пугали, что они поедут за 101 километр, что это были пугалки и вранье. Они видят дома, которые строятся непосредственно у них рядом, во дворе, в квартале или районе. Видят качество этих домов», - добавил Собянин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.