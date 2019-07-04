РИАМО - 4 июл. В Гостином дворе в четверг откроется первый форум «Мой район», рассчитанный на жителей столицы, которым интересны темы создания комфортной городской среды и комплексных изменений, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Гостиный Двор на три дня превратится в городской район в миниатюре. Интерактивную площадку поделят на множество зон, где каждый участник сможет найти для себя что-то интересное. Перед началом форума, с 3 по 25 июня, в 11 округах Москвы проходят сессии, в которых принимают участие активисты районов, педагоги, врачи и специалисты сферы социальной защиты», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что итоги их работы над перспективными предложениями в программу «Мой район» представят в Гостином Дворе 4 июля в рамках деловой программы. На круглых столах и в пленарных дискуссиях представители правительства Москвы и их иностранные коллеги, участники некоммерческих организаций и бизнесмены будут обсуждать стратегические вопросы развития городских территорий.

5 июля в общественной программе, посвященной повседневной жизни и интересам горожан, примут участие журналисты городских изданий, москвоведы и общественные деятели, специалисты в области транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты.

Представители научно-технического сообщества, педагоги и эксперты в сфере карьерного консультирования расскажут, как жителю мегаполиса выбрать профессию, о городском проекте предпрофессионального образования и новых специальностях.