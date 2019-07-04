РИАМО - 4 июл. В деревне Соколово Одинцовского городского округа ученые одного из ведущих российских селекционных центров – ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» – в четверг проведут традиционный научно-практический семинар «День поля-2019», они представят новые сорта сельхозкультур.

В этом году мероприятие будет проводиться по теме «Новые сорта и передовые технологии в растениеводстве». Ученые покажут свои новейшие достижения в области генетики и возделывания сельхозкультур. Планируется демонстрация посевов новых сортов зерновых и зернобобовых культур, демонстрация новых технологий, полевые семинары и консультации.

«Немчиновка» является крупнейшим научно-методическим центром сельскохозяйственной науки России. Сорта института возделывают во всех регионах РФ. На 67 сортов выданы патенты, институтом получены авторские права на 143 изобретения.

На опытных полях и в лабораториях «Немчиновки» ежегодно повышают квалификацию сотни научных работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства, проходят практику студенты российских вузов и аспиранты.

Подмосковные селекционеры уже неоднократно доказывали высокую эффективность своей работы. В Подмосковье селекционерам удалось создать сорта пшеницы, совмещающие такие свойства, как зимостойкость, устойчивость к полеганию и, что самое главное, высокое содержание белка в зерне. На сегодняшний день самыми востребованными сортами немчиновской селекции являются Московская 39, Московская 56 и последние достижения – Немчиновская 57, Московская 40.

Семинар в этом году посвящен 20-летию районирования сорта озимой пшеницы «Московская 39».

Сейчас сотрудники лаборатории селекции и первичного семеноводства озимой пшеницы под руководством академика РАН Баграта Сандухадзе продолжают работу по улучшению и выведению новых сортов. Участники мероприятия смогут ознакомиться с новыми достижениями на опытных полях.

Этот научно-практический семинар ежегодно проводится с целью обмена опытом в развитии перспективных направлений сельского хозяйства, придания дополнительного импульса по реализации инвестиционных проектов и внедрению эффективных ресурсосберегающих технологий в агропромышленном комплексе.

Здесь же будут развернуты торговые ряды с дегустацией образцов сельскохозяйственной продукции.