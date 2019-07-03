РИАМО - 3 июл. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыло счет для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. По последним данным, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1,3 тысячи человек.

В результате паводка также пострадали 10 тысяч жилых домов, 10 тысяч приусадебных участков. 49 социально значимых объектов в 96 подтопленных населенных пунктах.

Реквизиты:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001);

ИНН 3808170986;

КПП 380801001;

БИК 042520001;

Банк - отделение Иркутск, город Иркутск;

Номер расчетного счета: 40302810400004000002.

Назначение платежа: код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000;

КБК 000 0000 0000000 000 510.

В «Молодежном центре» Красногорска 4 июля также откроется пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области, он будет работать с 14:00 до 19:00 до 13 июля.