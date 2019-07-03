РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. На проспекте Ленина и на улице Пионерской в подмосковной Балашихе организовали пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщила председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова на странице палаты в соцсети «ВКонтакте».

«Общественная палата городского округа Балашиха организует сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Открыты пункты приема по адресу: проспект Ленина, 7/1, кабинет №1 (с 10:00 до 18:00). Узнать подробности можно по телефону: 8-926-359-34-51. Ответственный: Иван Александрович Воропаев», - сказала Жарова.

Она добавила, что также пункт сбора гуманитарной помощи работает в микрорайоне Железнодорожный по адресу: улица Пионерская, 18А (с 10:00 до 14:00). Узнать подробности можно по телефону: 8-926-199-03-02. Ответственная: Лидия Васильевна Рольщикова.

По ее словам, предметы из списка гуманитарной помощи должны быть новыми или в отличном состоянии (постиранные и поглаженные) с товарной биркой.

Пострадавшим необходимы постельные принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье), полотенца, чулочно-носочные изделия, легкая и теплая одежда для детей и взрослых, летняя и зимняя обувь для детей, школьные принадлежности (ручки, тетради, пеналы), хозяйственные моющие средства, стиральные порошки, чистящие средства (гели и порошки), гигиенические средства (мыло туалетное, шампуни и прочее), спальные мешки и туристические коврики, посуда хозяйственная (пластиковая), столовые приборы и кухонные принадлежности (металл, пластик).

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации.