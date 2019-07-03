РИАМО - 3 июл. В рамках выставки «Москва. Город меняется для вас!» с 4 по 14 июля в «Манеже» будут представлены интерактивные макеты «Большого сити», колеса обозрения на ВДНХ, спорткомплекса «Лужники» и парка «Остров мечты», сообщается на сайте департамента градостроительной политики столицы.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, все пространство экспозиции будет разделено на четыре зоны.

«Первая зона будет посвящена проектам городской инфраструктуры. Здесь можно совершить интерактивную прогулку на велосипеде, пробежаться по стилизованной локации парка или набережной, на тач-панелях, вмонтированных в скамейки, ознакомиться с реализованными и планируемыми к реализации проектами», - пояснил Левкин.

Перемещаясь от входной группы вглубь экспозиции, посетителей ждет зона, посвященная градостроительному развитию Москвы.

«Здесь представлен стенд Московского фонда реновации, на котором будет показан контент реализованных и будущих проектов, можно будет увидеть инфографику «Жизнь квартала», а также презентацию о результатах благоустройства дворовых территорий, подъездов, замены лифтового оборудования, капитальному ремонту сооружений», - уточнил глава департамента.

По его словам, также в указанной зоне гостей ждут десятки красочных макетов, в том числе в цифровом формате: «Большой Сити», «Остров мечты», колесо обозрение на ВДНХ; «Лужники»; СК «Олимпийский» и гостиница в «Зарядье», Discovery Park.

Он отметил, что еще одна часть экспозиции называется «Транспорт и мобильность». Любой желающий сможет сделать фото с современными моделями московского транспорта, такими как поезд метро «Москва», поезд МЦК «Ласточка», поезд МЦД «Иволга», трамвай «Витязь-Москва». На стенде «Будущее уже в городе» будут трехмерные модели московского городского транспорта, а в интерактивном приложении возможным станет оказаться в дополненной реальности города будущего.

В ЦВЗ «Манеж» также будет организовано пространство и для самых маленьких москвичей. В детской зоне ребята смогут могут поиграть в классики и попрыгать через виртуальные резиночки, накопить баллы за правильную парковку, узнать о построенных и планируемых к вводу школах, детских садиках, игровых площадках.