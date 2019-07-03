РИАМО - 3 июл. Строительство двух станций Калининско-Солнцевской ветки московского метро, благодаря которым можно будет добраться до международного аэропорта «Внуково», планируют завершить в течение трех лет, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы зашли с метрополитеном <…> в Рассказовку, оказалось, что до «Внукова» осталось еще два перегона, поэтому решили продлить Солнцевскую ветку до «Внукова», построив еще две станции. Выбрали хорошее место, совмещенное с железнодорожной станцией. Я думаю, что в течение трех лет мы построим», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории линейного объекта – продление Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» (ЗАО, НАО).

Протяженность нового участка составит 5,2 километра. В его составе откроют две новые станции. Одна из них – «Пыхтино» – в районе ЖК «Солнцево Парк» и деревни Пыхтино. Вторая – «Внуково» – на территории паркингов у аэропорта «Внуково».

Трассировка линии предусматривается вдоль Боровского шоссе.