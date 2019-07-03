РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Заместитель главы администрации Подольска Сергей Иванов принял участие в памятных мероприятиях к 75-летию освобождения от фашистских захватчиков в Борисове - побратиме городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Подольска.

«На днях в городе Борисове Белоруссии проходили торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения от фашистских захватчиков. Они начались с возложения цветов к памятнику «Жертвам фашизма». В них принял участие заместитель главы администрации Подольска по развитию территорий Сергей Иванов. От имени главы округа Николая Пестова он вручил председателю Борисовского районного исполнительного комитета Геннадию Денгалеву памятный адрес», - говорится в сообщении.

На центральной площади города состоялся парад военной техники, шествие представителей трудовых коллективов и концерт военного оркестра министерства обороны Республики Беларусь. Для жителей и гостей Борисова была показана реконструкция битвы по освобождению города от оккупантов.

Праздничные мероприятия в Борисове посетили также представители Богородского городского округа и города Мытищи Московской области, города Павлово Нижегородской области. Данные муниципальные образования также являются побратимами Борисова.