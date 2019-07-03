РИАМО - 3 июл. В Москве в последнее время две трети новых рабочих мест были созданы за Третьим транспортным кольцом, около 70% рабочих мест находятся в удаленных районах столицы, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.

«Если десять лет тому назад больше 40% всех рабочих мест располагалось в центре города, то сегодня эта пропорция изменилась. Сегодня не больше 30% располагается в центре, а большая часть рабочих мест сдвинулась на периферию», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что за последнее время в Москве две трети новых рабочих мест были созданы за Третьим транспортным кольцом.

«Развивая новую Москву, мы ставим себе такую же задачу, чтобы количество рабочих мест росло с такой же скоростью, как и количество жителей, чтобы это было комплексное развитие территории», - добавил Собянин.