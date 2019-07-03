РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В подмосковных Люберцах пукты выдачи молочной кухни соответствуют всем санитарным правилам, это показал мониторинг, сообщается в Instagram-аккаунте председателя комиссии общественной палаты городского округа по социальной политике, делам семьи, женщин и детей Елены Канчели.

В среду представители общественной палаты провели мониторинг специальных пунктов выдачи питания, так называемых молочных кухонь.

«Данный мониторинг показал соответствие выдаваемой продукции - заявленной, все с положенным сроком годности, помещения соотвествуют СанПиН», - сказала Канчели.

Также в городском округе есть необходимость открытия второго пункта выдачи в новом ЖК «Самолет». Кроме того, есть ряд обращений женщин с просьбой о рассмотрении вопроса предоставления денежного эквивалента получаемой продукции и жалобы на определенные трудности при регистрации на портале.