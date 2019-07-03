РИАМО - 3 июл. В ряде стран, в том числе и в РФ, в среду наблюдаются проблемы в работе социальной сети Instagram, сообщает ТАСС.

«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 08:45 по времени Восточного побережья США (15:45 по московскому времени)», - говорится в сообщении.

На сбои в работе соцсети чаще всего жалуются пользователи в США, Великобритании и Франции. С проблемами столкнулись в Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канаде.

В Российской Федерации о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.