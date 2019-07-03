РИАМО - 3 июл. Специалисты Мосгосстройнадзора проверяют строительство жилого дома по программе реновации в Восточном Бирюлево, будут проверены качество поверхности выполненных железобетонных конструкций и сварных соединений и толщина защитного слоя бетона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дом строится по адресу: Загорьевская улица, владение 2/1. Застройщиком дома выступает Московский фонд реновации жилой застройки. Завершить строительство планируется до конца 2020 года.

«В настоящее время проходит проверка объекта на предмет соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов требованиям проектной документации. К ней привлечены и специалисты центра экспертиз (ЦЭИИС)», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В ходе проверки специалисты оценят качество поверхности выполненных железобетонных конструкций и сварных соединений, проверят толщину защитного слоя бетона и шаг армирования, определят соосность вертикальных конструкций. От этих показателей в первую очередь зависит конструктивная безопасность зданий.

Инженеры центра экспертиз произведут отбор проб бетона и арматуры, чтобы в лабораторных условиях провести испытания по прочности на сжатие, определить класс бетона, после чего подготовят заключения о соответствии или несоответствии выполненных работ требованиям технической документации, которое передадут в Мосгосстройнадзор для дальнейшей работы.

«Также в ходе проверки геодезисты проконтролируют положение строящегося здания и ограждения строительной площадки на соответствие требованиям проектной документации», – уточнил директор ГБУ «Центр экспертиз» Виктор Егоров.

Ранее на подготовительном этапе строительства застройщику был сделан ряд замечаний, касавшихся организации строительной площадки и складирования материалов, в настоящее время все они устранены.

В ЦЭИИС создано специальное подразделение для экспертизы качества жилищного строительства по программе реновации. В домах, строящихся по программе реновации, планируется дополнительно проводить 3,5 тысяч испытаний материалов и конструкций.