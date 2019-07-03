РИАМО - 3 июл. Порядка 3 миллионов человек планируют пересадить на пригородные электрички на территории столицы, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы нарастили объем пригородного сообщения в два раза. Передвигалось 1 миллион человек на пригородных электричках, сейчас 2 миллиона. И мы ставим себе задачу сделать 3 и больше миллиона объем перевозок ежедневных. Для этого нужно качественно изменить подход к пригородным электричкам», - сказал Собянин.

Кроме этого, примерно половина автомобилей, которые ежедневно можно видеть в Москве, приезжают из Подмосковья и других регионов.

«Половина машин на территории Москвы ежедневно из 3,5 миллионов машин - это машины из Подмосковья и других регионов. Не потому, что им так хочется, а потому, что нет хорошей альтернативы», - сказал Собянин.