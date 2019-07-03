РИАМО - 3 июл. Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) выдвинулся в депутаты Мосгордумы, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

Кузнецов будет баллотироваться в пятом избирательном округе. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Оно пройдет в трех избирательных округах: №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное.