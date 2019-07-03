РИАМО - 3 июл. Поступления в федеральный бюджет от столицы составляют более 2 триллионов рублей каждый год, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва является крупнейшим донором с точки зрения экономики и бюджета. В федеральный бюджет с территории Москвы поступает около 2 триллионов рублей налоговых платежей. Это огромный объем. Он вполне сопоставим с финансовой помощью всем регионам страны с точки зрения межбюджетных отношений», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что вклады Москвы в пенсионный фонд составляют около 1,5 триллионов рублей.

«За счет Москвы, крупных городов во многом развивается экономика и бюджетная система страны. Это не только в России, везде так», - уточнил мэр.