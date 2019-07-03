РИАМО - 3 июл. Свыше 30 семей Ногинска переедут из двух аварийных домов в новые до 1 декабря текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В Ногинске состоялась встреча жителей аварийных домов №232 и №234 на улице 3 Интернационала с министром жилищной политики Московской области Инной Федотовой, главой администрации Богородского городского округа Игорем Сухиным и представителем застройщика.

«В рамках реализации договора о развитии застроенной территории 31 семья должна переехать из аварийных домов. В свою очередь застройщик обязан завершить строительство многоквартирного дома в Ногинске и обеспечить переселение жителей как в новый построенный дом, так и в квартиры, приобретенные на вторичном рынке», — рассказала Федотова.

Директор ООО «СПГород» Леонид Деревнин доложил жителям о сроках реализации работ в рамках договора о развитии застроенной территории: подбор жилых помещений до 15 августа, согласование предложений с жителями до 15 сентября, до 1 декабря - переселение 31 семьи.

Представители администрации пообещали организовать систему оперативного информирования жителей обо всех этапах работ по реализации договора развития застроенной территории и переселению граждан.