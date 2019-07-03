РИАМО - 3 июл. В программе «Московское долголетние» участвуют несколько сотен тысяч пожилых жителей столицы, их самочувствие улучшается, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня уже несколько сотен тысяч людей занимается в кружках «Московского долголетия», программа набирает популярность. Конечно, она прямо влияет на психологическое, физическое здоровье людей, ощущения», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что москвичи, как жители любого мегаполиса, подвержены стрессу.

«Одна из самых главных проблем мегаполиса - это нахождение в постоянном стрессе. Боишься потерять работу, далеко добираться, нет рядом качественного социального обслуживания, мало общаешься, чувствуешь себя одиноким», - отметил Собянин.

Проект «Московское долголетие» стартовал в марте 2018 года, и на данный момент в нем принимают участие около 160 тысяч представителей старшего поколения.