РИАМО - 3 июл. Поголовье крупного рогатого скота в столице на конец мая составило 7,2 тысячи голов, что на 8,4% меньше, чем было в конце мая 2018-го, скота и птицы на убой в мае 2019-го произвели 0,2 тысячи тонн, говорится в документах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«На конец мая 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 7,2 тысячи голов (на 8,4% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 3 (на 12,5% меньше), поголовье свиней – 0,3 (на 16,1% меньше), овец и коз – 11,6 (на 29,7% меньше), птицы – 16,1 тысячи голов (на 2,2% меньше)», — говорится в материалах.

В мае 2019 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 0,2 тысячи тонн, молока – 2,3 тысячи тонн.