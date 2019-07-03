РИАМО - 3 июл. В первом полугодии 2019 года в центре управления регионом (ЦУР) Госжилинспекция проконтролировала исполнение более 66 тысяч заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО), говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«С 1 января по 30 июня подмосковная Госжилинспекция проконтролировала исполнение управляющими компаниями более 66 тысяч заявок, которые поступили в ЕДС МО. Чаще всего жители обращались с вопросами, касающимися неисправности лифтового оборудования (5456 заявок) и ненадлежащего санитарного состояния подъездов и лифтов (5237 заявок)», – сообщила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Госжилинспекция контролирует исполнение заявок в Центре управления регионом Московской области по 105 тематическим категориям в сфере ЖКХ. После того, как житель оставил заявку на портале Единой диспетчерской службы по адресу (https://eds.mosreg.ru/), управляющая компания должна принять ее в течение 24 часов, и затем провести необходимые работы в срок, установленный в специальном классификаторе. Он составляет от нескольких часов до 30 суток в зависимости от вида нарушения.

После публикации отчета о проведении работ заявитель вправе не согласовать его. В таком случае заявке присваивается статус «Требуется доработка», и УК необходимо устранить все имеющиеся у жителей замечания. Если регламентные сроки истекли, а необходимые работы не проведены или не закончены, Госжилинспекция организует необходимые контрольно-надзорные мероприятия.

Единая диспетчерская служба позволяет жителям оперативно решать возникающие жилищно-коммунальные проблемы, а управляющим организациям избегать выдачи предписания и применения мер административного воздействия. Кроме того, доступ к системе ЕДС МО позволяет органам местного самоуправления и государственной власти обладать актуальной и полной информацией о ситуации в ЖКХ региона, оперативно предотвращать возможные нештатные ситуации и ЧП.