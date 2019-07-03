РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Предприятия городского округа Люберцы, входящие в текстильный кластер, получат льготу по уплате земельного налога, сообщается в Instagram-аккаунте главы Люберец Владимира Ружицкого.

«Льготу по уплате земельного налога получат предприятия городского округа Люберцы, входящие в текстильный промышленный кластер. Льгота в размере 50% будет предоставлена предприятиям при условии реализации инвестиционного проекта на территории округа и создания новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

Соглашение о создании текстильного промышленного кластера подписал Ружицкий и президент «Союза промышленников и предпринимателей» Люберец Сергей Шатилов в июне текущего года. В него вошли порядка 10 субъектов - крупные отраслевые предприятия округа, банк и Люберецкий техникум имени Ю.А. Гагарина.

Объединение отраслевых предприятий повысит конкурентоспособность продукции и обеспечит развитие производственной базы.