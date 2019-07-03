РИАМО - 3 июл. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил государственного советника юстиции третьего класса Сергея Забатурина на должность прокурора Московской области на пятилетний срок, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«Сергей Владимирович родился в 1976 году в городе Владимире. <…> В 1999 году окончил Владимирский государственный университет. В 1998 году начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем отдела по расследованию уголовных дел, старшим следователем прокуратуры города Владимира, прокурором, старшим прокурором отдела прокуратуры Владимирской области», - говорится в сообщении.

Также он работал прокурором, старшим прокурором отдела Генеральной прокуратуры РФ, начальником управления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, заместителем прокурора Новомосковского административного округа столицы, Красногорским городским прокурором Московской области.

В последнее время Забатурин занимал должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».