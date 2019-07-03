РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске на Большой Серпуховской улице автомобиль такси перевернулся на бок, тросовое ограждение между потоками было помято, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал мимо. На Большой Серпуховской улице увидел, что автомобиль с желтыми полосами по бокам (такси) лежал на боку. Рядом стоял наряд ДТП и эвакуатор. Других машин я не видел. А вот тросовое разделение встречного потока было все замято», - сказал собеседник агнетства.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на Большой Серпуховской улице образовалась пробка. Движение затруднено от дома №184 до поворота на Заводскую улицу с Симферопольской.