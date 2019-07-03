РИАМО – 3 июл. В Госдуму внесли закон, согласно которому агрегаторы новостей и онлайн-кинотеатры не смогут упоминать экстремистские группировки, не указывая на их запрещенность, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инициаторами закона стали депутаты со стороны Республики Башкортостан. Из пояснительной записки следует, что если предложение реализуют, к информационному содержанию агрегаторов новостей требования станут строже — аналогично ужесточению требований в отношении средств массовой информации.

«Инициатива призвана запретить распространять информацию о запрещенных законом «О противодействии экстремистской деятельности» организациях без указания на то, что объединение ликвидировано или ее деятельность запрещена», — уточняется в материале.

По мнению разработчиков законопроекта, если зрителям онлайн кинотеатров и потребителям контента новостных агрегаторов не сообщить о запрете экстремистской организации, они не смогут составить точное и объективное суждение о контенте, или даже неверно его истолковать.

«Принятие законопроекта также направлено на активизацию превентивных мер, направленных на локализацию и нейтрализацию террористических и иных экстремистских проявлений, устранение потенциальных предпосылок их формирования», — отмечается в пояснительной записке к инициативе.

В отношении граждан, уклоняющихся от исполнения закона, планируют вводить санкции в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, в отношении должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, а юридических лиц ждет штраф от 40 до 50 тысяч рублей.