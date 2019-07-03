РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в среду во время рабочего визита вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым осмотрел территорию полигона ТКО «Кучино» и проинспектировал ход работ по его рекультивации, в данных работах задействовали порядка 360 человек, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Согласно условиям государственного контракта, с мая 2018 года и по настоящее время здесь реализуется комплекс мероприятий по рекультивации. Работы проводятся в строгом соответствии с разработанной проектной документацией, получившей положительные заключения государственной экологической экспертизы.

«От местных жителей поступает немало вопросов, например, нет ли отставания от графика работ, когда перестанут появляться запахи. К концу июля будут закончены все очистные сооружения. Вывоз того фильтрата, который образовался, будет планово осуществляться до ноября месяца», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что пока все идет по графику и завершить работы по рекультивации «Кучино» планируется в конце 2019 года.

Для того, чтобы работы по рекультивации выполнялись в срок, порядка 360 человек работают на полигоне в три смены. Также на протяжении трех лет за работой подрядчика следит Общественный совет, созданный Мособлдумой совместно с муниципальной властью городского округа и правительством Подмосковья.

На сегодняшний день на полигоне ТКО «Кучино» в рамках рекультивационных мероприятий завершены работы по строительству административного бытового комплекса, технологических дорог и проездов, системы сбора фильтрата, состоящей из шести колодцев лучевого дренажа, энергетической инфраструктуры, сбросного коллектора с очистных сооружений фильтрата, накопительного резервуара для сбора фильтрата, контейнерной для реагентного хозяйства, ограждения по периметру полигона.

Также в ходе рекультивации завершены пусконаладочные работы очистных сооружений фильтрата, системы осушки и очистки биогаза, факельной установке мощностью 2,5 тысячи кубических метров в час с системой онлайн-мониторинга выбросов.

Сейчас на полигоне ведутся работы по строительству накопительных резервуаров для сбора технической воды после очистки фильтрата и поверхностных вод, локальных очистных сооружений поверхностного стока, системы водоотведения поверхностного стока, газосборных скважин второй очереди системы дегазации полигона, а также по формированию тела полигона, созданию многослойного рекультивационного защитного экрана и устройству подпорной стенки из габионов по периметру тела полигона.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.