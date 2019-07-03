РИАМО - 3 июл. Пользователи мобильного приложения «Главная дорога» могут получить скидку 20% на проезд по платным трассам на территории Подмосковья, для получения скидки необходимо пополнять баланс транспондера премиальными картами Mastercard, говорится в сообщении пресс-службы АО «Новое качество дорог».

«Первая в своем роде кампания по предоставлению дополнительной скидки 20% от Mastercard на оплату проезда по платным дорогам «Северный обход Одинцова», М-3, М-4, М-11 и «Западный скоростной диаметр» теперь доступна и пользователям мобильного приложения «Главная дорога», – говорится в сообщении.

Для получения скидки необходимо пополнять баланс транспондера «Главная дорога» премиальными картами World Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard в мобильном приложении «Главная дорога» или в личном кабинете пользователя на сайте (m-road.ru), и использовать его при оплате проезда по платным дорогам России.

За каждое пополнение начисляются бонусные баллы в размере 25% от внесенной суммы. При оплате проезда по платной дороге баллы автоматически списываются в размере, не превышающем 20% от стоимости проезда по транспондеру «Главная дорога».

Скидка будет действовать до конца 2019 года на «Северном обходе Одинцова», М-3, М-4, М-11 и ЗСД в Санкт-Петербурге и суммируется с другими скидками для пользователей транспондера «Главная дорога».

«Таким образом, если вы пополнили баланс транспондера «Главная дорога» картами World Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard в личном кабинете на сайте m-road.ru или в мобильном приложении «Главная дорога» на 600 рублей, вам будет зачислено 150 бонусных баллов. Скидка 20% от стоимости поездки будет списываться со счета в виде бонусных баллов. При стоимости проезда 150 рублей скидка составит 30 рублей, и с вашего счета будет списано 120 рублей и 30 бонусных баллов в виде скидки», – поясняется в материале.

Мобильное приложение «Главная дорога» доступно в App Store или Google Play.