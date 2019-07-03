РИАМО – 3 июл. Вступил в силу федеральный закон, по которому семьи, чей третий ребенок и последующие дети появились на свет после 1 января 2019 года, смогут рассчитывать на возмещение ипотечного долга, документ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Разработкой поправок в законодательство занимались председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с депутатами. Новый закон преследует цель исполнить послание президента страны, а также выполнить поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Как отмечал спикер Госдумы Володин, главой государства была поставлена задача, чтобы семьи, где с 1 января текущего года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. В том случае, если задолженность по основному долгу менее 450 тысяч рублей, оставшиеся средства будут направлены на погашение процентов за пользование кредитом», — говорится в материале.

Вернуть свои средства в отношении одного ипотечного кредита можно будет только единожды. В случаях, если в семье родились дети после того, как она компенсировала кредит по закону, льготы уже действовать не будут.

По словам руководителя профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, для того, чтобы воспользоваться законной услугой, семье нужно будет направить обращение в банк, где ей ранее дали ипотеку, и предъявить данные о ней в «Дом.РФ». После этого «Дом.РФ» передаст информацию в ЗАГС на верификацию. Если данные подтвердятся, семье переведут 450 тысяч рублей для компенсации кредита.

Средства, которые получат многодетные семьи, в свою очередь, заложены в поправках в федеральный бюджет на 2019–2021 годы, которые рассматривает Госдума.