РИАМО - 3 июл. Руководство интернет-магазина Wildberries сделало необычный подарок для многодетной семьи Романовых из городского округа Подольск – микроавтобус Mercedes-Benz, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

У Владимира Васильевича и Лилианы Анатольевны, ветеранов МВД, помимо семерых родных детей и 21 приемного, пятеро находятся в семье на постинтернатовском воспитании. Всего же в этой семье в разные годы воспитывались 44 ребенка, некоторые из ребят уже выросли и успешно вышли во взрослую жизнь.

«Администрация муниципалитета вышла с инициативой о покупке транспортного средства к руководству компании, которое очень быстро приняло решение оказать помощь. Компания купила для них автобус вместимостью 18 мест марки Mercedes-Benz», – говорится в сообщении.

Многодетная семья в Подольске известна не только количеством детей, которых воспитывает, Романовы создали театральную студию «Квартира №148», активно участвуют в работе военно-патриотического объединения «Память». Им часто приходится выезжать на различные мероприятия, связанные с творческой деятельностью, а также на раскопки, проводимые отрядом «Рубеж». Поэтому они обратились с просьбой помочь в приобретении для их многочисленной активной приемной семьи вместительного автобуса.

На торжественной церемонии вручения ярко желтого микроавтобуса с надписью «ДЕТИ» присутствовали глава городского округа Николай Пестов и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

«Мне очень приятно, что мы можем сделать благое дело и помочь. Первый раз мы пришли на территорию городского округа в 2012 году, и с тех пор продолжается наше плодотворное сотрудничество. Уже принято решение построить на территории Подольска склад на 145 тысяч квадратных метров, в котором будут созданы рабочие места для 5 тысяч сотрудников – жителей Большого Подольска», – отметила Бакальчук.

Как в свою очередь добавил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, руководство региона поддерживает такие социальные инициативы компании.

«Wildberries – очень крупный игрок в сфере интернет-торговли и один из ключевых инвесторов Московской области, который создает тысячи рабочих мест. Я хотел бы поблагодарить компанию за такие социальные инициативы и рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество организации с муниципалитетом и регионом», – заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.