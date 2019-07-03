РИАМО - 3 июл. Новым генеральным директором Музея Москвы назначена Анна Трапкова, перед ней стоят амбициозные задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы, сообщается на официальном сайт мэра столицы.

Вместе с тем были отмечены достижения предыдущего руководителя музея – Алины Сапрыкиной.

«За время работы Алины Сапрыкиной Музей Москвы сильно преобразился, в том числе благодаря личным усилиям директора. Были решены многие организационные и хозяйственные задачи. Музей стал дружелюбным общественным пространством с интересными художественными и образовательными программами», – отметил представитель департамента культуры Москвы.

Анна Трапкова – культуролог, менеджер. Окончила Российский государственный гуманитарный институт (Москва) по специальности «теория и история культуры» и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (Москва).

С 2017 года занимала должность заместителя генерального директора по проектам реконструкции и развития музея современного искусства «Гараж», с 2014 по 2017 год являлась заместителем директора по развитию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

С 2012 по 2013 год в должности заместителя директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества в министерстве культуры РФ управляла проектами создания инновационных культурных центров.