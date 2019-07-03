РИАМО - 3 июл. Архитектурно-градостроительный облик пристройки к зданию школы согласовали в Орехово-Зуеве, четырехэтажную пристройку на 300 мест к зданию средней школы №16 планируется построить на улице Мадонской, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Важной задачей проекта является создание общешкольного комплекса, состоящего из здания существующей школы и проектируемого здания пристройки на 300 мест, объединенных общей территорией. Строительство нового объекта образования позволит снизить нагрузку на существующую школу, создать комфортное многофункциональное пространство для обучения и развития детей», – заявил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Спроектированная пристройка состоит из двух объемов, которые функционально поделены на общешкольный и учебный блоки. Общешкольные помещения включают в себя вестибюльную группу с гардеробом и зоной ожидания для родителей, обеденный зал, административные помещения.

Учебный блок состоит из учебных классов, помещений продленного дня, спортивного зала, зала музыки, рекреаций. Здание пристройки доступно для маломобильных групп населения. Первый этаж расположен на одном уровне с землей, тем самым обеспечивая беспрепятственный вход в школу.

Принципиальная схема фасадного решения – абстрактная композиция, состоящая из простых форм, выполненных в ярких цветах с заданной структурой отделочного материала. Стандартизированное архитектурное решение членения квадратной плитки взято за основу, модернизировано и превращено в сетчатую матрицу рисунка здания.

Главный трехэтажный корпус учебных помещений выделяется мелким шахматным паттерном, выполненным из керамогранитной плитки. Фасадам придана графичность за счет четких линий и металлических вставок.

Территория школы подлежит комплексному благоустройству – планируется создать открытые рекреационные площадки с зоной для организации подвижных игр, площадки для проведения общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивную зону. Кроме того, будет организовано архитектурное и функциональное освещение территории.