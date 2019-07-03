РИАМО - 3 июл. В медицинском центре «Новомосковский» в Коммунарке, который откроют для пациентов в начале 2020 года, будет реализована концепция таблет-питания: согласно ей, порционировать еду по подносам будут сразу в пищеблоке, а не в отделениях, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Данная технология заключается в том, что еда раскладывается индивидуальными порциями в ударопрочную фарфоровую посуду – ее кладут на подносы, которые затем размещают в транспортных тележках для доставки пациентам. Для посетителей больницы будет работать столовая, а у персонала будут свои комнаты отдыха и приема пищи», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Строительство медицинского центра «Новомосковский» – важнейшая составляющая программы модернизации столичного здравоохранения. Больница в Коммунарке станет одним из крупнейших лечебных учреждений столицы. Здесь будет все необходимое для оказания качественной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи жителям ТиНАО и соседних округов. А в роддоме, по сути, современном акушерском стационаре будут созданы комфортные условия для мам и малышей.

На данный момент общая строительная готовность медцентра составляет 60%. До конца 2019 года в рамках первого этапа планируется завершить строительство 4 корпусов общей площадью 87,1 тысячи квадратных метров.

Палатный корпус на 606 коек готов уже на 89%. Общая площадь 9-этажного здания составит 42,4 тысячи квадратных метров. В корпусе будут работать приемное отделение, отделения нейрохирургии, анестезиологии и реанимации, неврологии (общей и сосудистой), онкологии, кардиологии, гинекологии, ЛОР, офтальмологии, травматологии, ортопедии, хирургии, терапии, урологии, гнойной хирургии. Здесь разместят 10 малых операционных, 1 операционную общего профиля, 2 ангиографические операционные, а также 2 процедурные КТ.

Лечебно-диагностический корпус, чье строительство завершено на 85%, будет оборудован кабинетами КТ, МРТ, рентген и мамографии, центрально-стерилизационное отделение, лаборатории, отделения ультразвуковой диагностики, лучевой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации.

Здесь также сделают 1 ангиографическую, 1 гибридную, 4 ортопедотравматологических и нейрохирургических и 10 операционных общего профиля.

Во вспомогательном корпусе (готовность 77%), будут работать дезинфекционное отделение, пищеблок, внутрибольничная аптека. Также здесь разместят склад медицинских расходных материалов, помещения прачечной, службу хранения и выдачи крови.

Также скоро завершится строительство патологоанатомического корпуса.

В настоящее время во всех 4 корпусах завершаются работы по отделке фасадов и помещений, монтажу инженерных сетей и оборудования.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, первых пациентов больница может принять уже в первом квартале 2020 года. Таким образом, совсем скоро здравоохранение в новой Москве будет соответствовать высоким столичным стандартам, а жители смогут получать полный комплекс медицинских услуг рядом с домом», — добавил Бочкарев.