РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку строительства четырехэтажной школы на 1,6 тысячи учеников в ЖК «Новоград Павлино» вблизи деревни Павлино подмосковной Балашихи, нарушений на объекте выявлено не было, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству монолитного железобетонного каркаса подземной части. Нарушений на объекте выявлено не было», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По плану в здании разместятся учебные классы, помещения группы продленного дня, лаборатории и мастерские. В новой школе также запроектированы столовая с обеденным залом, актовый зал на 1088 мест, спортивный зал с раздевалками, библиотека с читальным залом на 88 мест, игровые и спальни для групп продленного дня, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

Общая площадь объекта составит 23,7 тысячи квадратных метров и сможет принять 1,6 тысячи учеников.

Застройщиком школы является ООО «МИЦ-Инвестстрой». Строительство школы планируют завершить в третьем квартале 2020 года.