РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск подростки нарисовали героев известного мультфильма на стенах многоквартирных домов по просьбе жителей, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники отдела по работе с населением управляющей организации МУП «СЕЗ» в ходе регулярного осмотра придомовых территорий встречались с жителями многоквартирных домов по улице Школьной. Темой разговора стало благоустройство территории у домов, в частности - приведение в порядок испорченных горе-художниками стен», - говорится в сообщении.

Жители сами проявили инициативу, привлекли к работе подростков, умеющих рисовать. И теперь результат налицо: яркие стены со знакомыми с раннего детства персонажами из мультиков радуют и детей, и взрослых

Также на днях гендиректор управляющей компании Александр Громов встретился с активом совета ветеранов микрорайона. В ходе встречи он ответил на их вопросы.