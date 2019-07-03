РИАМО - 3 июл. В подмосковном Дмитрове прошла церемония открытия центра оказания услуг «Мой бизнес», ранее офисы открылись в Волоколамске, Коломне, Реутове, Люберцах и Можайске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация Московской области.

В церемонии официального открытия центра оказания услуг «Мой бизнес» <…> приняли участие глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, заместитель гендиректора ГКУ МО «Московский областной центр поддержки предпринимательства» Екатерина Шеватова и президент Союза «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» Валерий Логачев.

«Перед нами стоит задача связать муниципальную власть, региональную власть и бизнес-ассоциации для того, чтобы решить любую проблему предпринимателей. Будь то проблемы с контрольно-надзорными органами, получение разрешения на строительство, вопросы налоговой инспекции, МЧС, подбор земельного участка, подключение к сетям – абсолютно любой спектр вопросов, связанных с муниципальными, региональными или федеральными властями, такой офис должен иметь возможность решить», – подчеркнул министр инвестиций и инноваций региона Михаил Ан.

В центрах «Мой бизнес» действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Все услуги центров «Мой бизнес» предоставляются бесплатно.

ЦОУ «Мой бизнес» размещаются на базе действующих многофункциональных центров, коворкингов, филиалов торгово-промышленных палат, банков – там, где получать услуги будет наиболее удобно для предпринимателей. Так, в Дмитрове центр оказания услуг открылся в здании местной торгово-промышленной палаты, где также размещается коворкинг «Старт» (улица Профессиональная, дом 1а).

Ранее офисы открылись в Волоколамске, Коломне, Реутове, Люберцах и Можайске. В ближайшее время они откроются в Красногорске, Солнечногорске, Королеве, Орехово-Зуеве, Ногинске, Истре и Мытищах, а в перспективе – во всех муниципальных образованиях области.