РИАМО – 3 июл. Первые десять дней месяца в погоде будут происходить колебания, в середине этой недели к центру европейской территории двинется влажные и умеренно прохладные воздушные массы, пишет «Российская газета».

Температура в центральных регионах России будет ниже климатических значений на 2-3 градуса - 17-20 градусов. Северные округа Подмосковья встретят понижение до плюс 16 градусов, такой режим продлится до выходных.

«Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он сообщил, что 29 и 30 июня Франция побила двухвековой рекорд по жаре: к северу от Ниццы температура достигла 44,9 градуса. В связи с этим синоптик отметил, что на территории России погодные условия комфортны.

С 10 по 20 июля ожидается, что в центральной части страны, в том числе, в Московском регионе, установится летняя погода.

Изменений привычных для июля значений не предвидится только на европейской территории страны, в которую входят южные части Урала и Западной Сибири. В Сибирском федеральном округе, Якутии и на севере Уральского федерального округа будет стоять аномально знойная погода.

Количество осадков отклонится от нормы только на 20% территории России: на Ямале, севере Таймыра, на Чукотке, Камчатке будет них недостаток, а в Красноярском крае и в Якутии — наоборот.

Первый месяц лета на Русской равнине запомнится небывалой жарой. Практически весь июнь, за исключением последних дней, прошел при значительной положительной аномалии температуры.