РИАМО - 3 июл. В магазине «Читай-город» в торговом центре «Садовая галерея» в столице 4 июля пройдет встреча с известным российским писателем-фантастом Андреем Буториным, популярным книжным блогером Ольгой Миклашевской и кандидатом психологических наук, преподавателем НИУ ВШЭ Марией Чумаковой, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

«Во время мероприятия состоится презентация фантастической повести Буторина «Как перевоспитать сестру с помощью магии». А также пройдет Public Talk, на котором гости встречи обсудят важные вопросы: взросления, принятия себя, становления личности», - говорится в сообщении.

Также на встрече поговорят о современной литературе, волшебстве в настоящей жизни и других интересных темах как для подростков, так и для взрослых читателей.

По сюжету книги, 13 сентября ровно в 13:00 двум Катям из разных миров исполнится по 13 лет. Первая Катя — образец для подражания: примерная школьница и верная подруга. Ее двойник Катерина — настоящая ведьма, бунтарка и оторва, дочка ведьмака, которая живет в лесу и получает там «домашнее» образование.

Девочки оказываются заперты в одном теле, чтобы Катерина прошла курс перевоспитания в мире людей. И теперь им нужно либо срочно перевоспитать друг друга и стать взрослее, сильнее и увереннее, либо навсегда попрощаться с возможностью обрести себя настоящую.

«Вход на встречу свободный! Мы ждем вас 4 июля в 19:00 по адресу: Москва, метро «Сухаревская», Малая Сухаревская площадь, дом 12, ТЦ «Садовая галерея», -1 этаж», уточняется в материале.