РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. В подмосковной Балашихе на улице Первомайской в ходе рейда в среду демонтировали семь незаконно установленных торговых палаток, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

К незаконно установленным торговым точкам относятся объекты, размещенные без согласования с администрацией городского округа и не соответствующие требованиям архитектурно-художественного облика.

«Сегодня мы снесли весь торговый ряд, который здесь (на улице Первомайская, 3 – ред.) представлен. Он состоит из семи палаток, объединенных в одну. Собственнику уже была дана возможность вывести товар, уведомления были вручены месяц назад. Соответственно, часть товара была вывезена заранее, часть товара вывезли сейчас. Естественно мы ничего не забираем, даем возможность убрать товар, помогаем и осуществляем демонтаж», - сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

По ее словам, в течение лета в городском округе планируют демонтировать порядка 50 объектов.

Она добавила, что перед демонтажем незаконно установленных нестационарных торговых объектов собственнику выдается уведомление и в течение месяца он обязан вывести товар, отключить от электричества объект.

Всего с начала 2019 года в Балашихе демонтировали более 50 незаконно установленных торговых павильонов. Торговые палатки должны соответствовать единому архитектурному стилю города, а собственникам необходимо иметь договор на размещение торговой точки, договор на вывоз мусора, учётную карту организации, книгу жалоб и предложений. Установка павильона возможна только после проведения аукциона на право размещения торговых точек на территории Балашихи.