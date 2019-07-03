РИАМО - 3 июл. Столичные полицейские задержали в Санкт-Петербурге двоих мужчин, которые ранее напали в центре Москвы на девушку-режиссера Агнию Галданову, сообщается на сайте МВД РФ.

Галданова ранее написала в Facebook, что на нее напали два неизвестных мужчины в ночь на 28 июня на Каретном ряду, когда она возвращалась с вечеринки в саду «Эрмитаж». По ее словам, они спросили ее, сколько она возьмет за секс. После отказа мужчины ее начали избивать. По данному факту возбудили уголовное дело о побоях.

«В кратчайшие сроки полицейскими проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников. Подозреваемые задержаны в Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время они доставлены в Москву для проведения следственных действий. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, заключила она.