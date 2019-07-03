РИАМО – 3 июл. Возможная виновница массового ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы имела стаж вождения три месяца, сообщает РИА Новости.

По словам начальника ГИБДД России Михаила Черникова, авария произошла по причине неопытности одного из водителей.

«В этом случае – неопытный водитель, всего три месяца за рулем», – сказал он.

По его словам, водители не учли особенности движения в транспортном потоке, где «можно было бы минимизировать риски и не доводить до таких последствий».

Родственник погибшей рассказали, что женщина была из высокообразованной семьи, работала в Москве медиком. По данным из соцсетей, она окончила Таджикский государственный медицинский университет.

На Кутузовском проспекте в районе дома 30/32 2 июля произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали восемь человек, двое из них погибли. Один человек от госпитализации отказался. Пятеро, в том числе четверо детей, были госпитализированы в городские больницы.