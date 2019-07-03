РИАМО - 3 июл. Пожарные спасли 5 взрослых и двух детей из дома №5, корпус 2 на улице Вагоноремонтная на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В среду в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве сообщили о загорании в мусоросборной камере, его общая площадь составила 5 метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:15 загорание было ликвидировано», — резюмируется в материале.

Всех спасенных людей передали медикам для осмотра.

В материале напоминается, что в случае обнаружения пожара необходимо звонить по телефону «101».