РИАМО – 3 июл. Руководитель антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров временно отстранен от должности на фоне расследования резонансного дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время продолжается проверка. На период ее проведения сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности», – сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

Журналист Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. При осмотре рюкзака и его квартиры сотрудники полиции нашли несколько пакетиков с запрещенными веществами.

Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест, на заседании он заявил, что возбужденное против него дело связано с расследованием о связи силовиков со столичным похоронным бизнесом.

Корреспондента портала «Медуза» задержали оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов, мероприятие курировал глава отдела по контролю за оборотом наркотиков Щиров.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 11 июня объявил о прекращении дела. В то же время министр заявил, что ходатайствует перед президентом об отстранении от должностей начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Позже Владимир Путин отстранил их своим указом.