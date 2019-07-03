РИАМО - 3 июл. С начала 2019 года в Подмосковье отремонтировано свыше 5 тысяч подъездов в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Ремонтные работы проводятся в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Всего до конца текущего года запланировано отремонтировать не менее 14,5 тысяч подъездов.

«Очень важно, чтобы ремонт каждого конкретного подъезда был выполнен в соответствии с пожеланиями жителей. С ними необходимо согласовывать цветовую гамму, используемые материалы и дизайнерские решения, графики проведения ремонта, и другие детали», – отметил Пестов.

Контроль за ходом проведения ремонта и приемка отремонтированных подъездов также в обязательном порядке осуществляется с участием жителей и активистов Ассоциации председателей советов МКД Московской области.

За три года реализации губернаторской программы «Мой подъезд» в регионе отремонтировано свыше 72 тысячи подъездов.