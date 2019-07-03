РИАМО - 3 июл. Режиссер неигрового кино член союза кинематографистов России и заслуженный деятель искусств РФ Василий Панин скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 84-ом году жизни ушел из жизни наш друг и коллега — член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) Панин Василий Степанович», - говорится в сообщении.

Панин начал свой творческий путь в 1953 году как актер Воронежского государственного академического театра драмы имени Алексея Кольцова, где проработал в течение года. В 1960 году он окончил актерский факультет Московского театрального училища имени Михаила Щепкина, в 1964 — актерский факультет Московского государственного института театрального искусства (ГИТИС) имени Анатолия Луначарского. В 1966 году Панин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР.

«С 1966 — режиссер студии «Мосфильм». Поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов», — отмечается в материале.

Кроме того, Панин являлся художественным руководителем «Народного кинофестиваля России» в Воронеже с 2000 по 2003 год, а также основателем и художественным руководителем киностудии «Донфильм» с 2000 года. Режиссер отметился как лауреат всероссийских и международных кинофестивалей, в том числе «Кинотавр» (Сочи, 2000 год), «Виват—кино России» (Санкт-Петербург, 2004 год).

Панина признали почетным гражданином его родного поселка Хохольский в Воронежской области.

Похороны документалиста состоятся в Воронежской области. Гильдия режиссеров принесла соболезнования его родным и близким.